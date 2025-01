Flipar Elefantes de espécie ameaçada perdem filhotes e comovem equipe de zoológico O Zoológico de Blackpool (foto), em Lancashire, na Inglaterra, informou que dois elefantes asiáticos sob risco de extinção perderam seus filhotes no local. “Todo o rebanho está de luto”, declarou a instituição, dizendo que a equipe do zoo ficou com 'o coração partido” Por Flipar

Immanuel Giel/Wikimedia Commons