Flipar Esporotricose: Amazonas registrou mais de 1.200 casos de doença causada por gatos em 2024 A Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM) divulgou no dia 31/12 os dados epidemiológicos de esporotricose em 2024. No ano passado, foram 1.260 casos confirmados da infecção no estado - 1.219 deles na capital Manaus - e outros 122 ainda em investigação da doença causada, em especial, por gatos contaminados. Por Flipar

freepik