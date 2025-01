Flipar Filho do apresentador Geraldo Luís faz show com apenas o pai na plateia O DJ John Sakra fez um show quase sem público em Poços de Caldas, em Minas Gerais, no fim de dezembro. Na maior parte do tempo, a performance teve como espectador único o pai do artista, o jornalista Geraldo Luís, que é apresentador da RedeTV. Por Flipar

