Flipar Você sabia? Touradas no Rio de Janeiro foram proibidas no início do século 20 Hoje restrita a poucos países, casos de Espanha e Portugal, as touradas foram promovidas no Brasil até o início do século 20, em especial no Rio de Janeiro. A então capital do país abrigava duelos entre touros e toureiros em arenas espalhadas pela cidade. Por Flipar

Briske88/Wikimedia Commons