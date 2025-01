Pesquisa aponta as melhores e as piores estradas do Brasil

RS-640, de São Vicente do Sul a Rosário do Sul (RS) - Tem uma extensão de 88 km entre São Vicente do Sul e Rosário do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. A operação cabe ao DAER-RS (Departamento AutÎnomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul), que é o órgão estadual encarregado da manutenção e operação do trecho.