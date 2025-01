Flipar Colômbia: cultura e beleza muito além do estigma do narcotráfico Localizada ao norte da América do Sul, a Colômbia faz fronteira com cinco países, inclusive, o Brasil, no Amazonas. Sendo banhada pelo Mar do Caribe ao norte e pelo Oceano Pacífico ao oeste. O clima é predominantemente Equatorial, e por localizar-se próximo a linha do equador, o clima é constante o ano inteiro. Por Flipar

Imagem de German Rojas por Pixabay