Flipar Iguanas: conheça essa espécie que surpreendeu Anitta na época do Furacão Milton As iguanas são répteis encontrados principalmente na América Central, América do Sul e em ilhas do Caribe. Elas chamam a atenção por sua aparência exótica, com cores vibrantes e uma crista dorsal característica, além de sua habilidade de viver em ambientes arborizados ou costeiros. Por Flipar

Imagem de William Pomares por Pixabay