Flipar Berço do Lego, Dinamarca tem curioso parque dedicado ao brinquedo de montar A cidade de Billund, no centro da Dinamarca, ficou famosa por ser a “pátria” do Lego. O brinquedo que ganhou popularidade nasceu ali e tem seu local original valorizado no país. Por Flipar

EileenSanda/Wikimédia Commons