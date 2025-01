Flipar Mude enquanto pode: Saiba identificar os sinais de esgotamento mental Num mundo com estresse constante, sinais podem revelar que a pessoa está ultrapassando limites toleráveis, permitindo que o nervosismo saia do 'aceitável' do cotidiano para tornar-se um fardo difícil de carregar. Por Flipar

Gerd Altmann pixabay