Flipar Descoberta nova espécie de árvore frutífera no Rio de Janeiro Pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro encontraram uma nova espécie de árvore frutífera, a Siphoneugena carolynae, em uma área de preservação ambiental de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. Por Flipar

Thiago Fernandes/Jardim Botânico