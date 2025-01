Flipar Premiada no Globo de Ouro, Fernanda Torres já contracenou com ator vencedor de Oscar; relembre! A atriz Fernanda Torres conquistou um feito inédito para o Brasil ao vencer o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025, neste domingo (05/01). Por Flipar

Reprodução TNT