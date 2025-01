Flipar Moradores se unem para carregar casas com os braços! Moradores da Comunidade Jandira, na Costa do Caldeirão, situada na margem esquerda do rio Solimões, no Amazonas, proporcionam uma imagem que poucos já viram: eles se unem para retirar as suas casas de um ponto e levar para outro. Por Flipar

Reprodução TV Globo