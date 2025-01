Flipar Queijo brasileiro termina entre os 10 melhores de competição mundial O queijo brasileiro Passionata foi finalista do World Cheese Awards, considerado o “Oscar” do segmento. Produzido no oeste do Paraná, o laticínio terminou na 9ª colocação entre 4.786 tipos originários de 47 países diferentes e na liderança entre exemplares da América Latina no evento ocorrido em Viseu, Portugal. Por Flipar

Divulgação