Flipar Selton Mello fala de sofrimento por vício em remédios para emagrecer Selton Mello revelou em recente entrevista à revista “GQ Brasil” que teve de lidar com transtornos de saúde por mais de uma década pelo uso de medicamentos para moderar apetite e emagrecer. As exigências da profissão, em que precisa adaptar o físico ao personagem, afetaram o bem-estar do ator e o levaram a um quadro de depressão. Por Flipar

