Flipar Monte mais alto do mundo, Everest acumula lixo despejado por alpinistas Montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, com seu pico a a 8.848 metros de altitude, atrai centenas de alpinistas anualmente. Mas os ambientalistas estão preocupados com a integridade da região por causa do acúmulo monumental de resíduos. Por Flipar

Reprodução Instagram @tenzi_sherpa1999