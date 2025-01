Flipar Dalai Lama expressa tristeza por dezenas de mortes em terremoto no Tibet O Dalai Lama, líder espiritual do Tibete, expressou profunda tristeza pelas dezenas de mortos e feridos em um terremoto no Himalaia, na fronteira da região autônoma da China com o Nepal. O fenômeno natural causou ainda a destruição de mais de mil moradias. Por Flipar

Micha? Koziczy?ski/Wikimedia Commons