Flipar Doença que fez Evaristo Costa 'definhar' atinge 3 mil pessoas no DF A Doença de Crohn, que vitimou o jornalista Evaristo Costa, ex-apresentador do Jornal Hoje, afeta 2.900 pessoas no Distrito Federal, segundo a Secretaria de Saúde. A enfermidade provoca severas crises de diarreia. Por Flipar

reprodução/instagram