Flipar Mortes em piscinas trazem à tona a necessidade de cuidados com a segurança Com a chegada do verão, as piscinas são um bom recurso para espantar o calor e ter momentos agradáveis ao lado da família e de amigos. No entanto, mortes nesses ambientes, seja residencial ou em clube, trazem à tona precauções e necessidades de cuidados com a segurança. Por Flipar

Agência Senado