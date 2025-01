Flipar Fontana di Trevi: cartão-postal de Roma é reaberto após período de limpeza Um dos cartões-postais de Roma, a Fontana di Trevi foi reaberta após três meses interditada para limpeza. A cerimônia de liberação da atração turística contou com a presença do prefeito da capital italiana, Roberto Gualtieri, com limitação para 400 no número de visitantes simultâneos. Por Flipar

picryl.com / domínio público