Flipar Apreensões inusitadas feitas por fiscais nas fronteiras do Brasil Apreensões de drogas acontecem nos aeroportos do Brasil, mas, de vez em quando, itens inusitados também acabam sendo apreendidos na fronteira com outros países, surpreendendo até mesmo quem trabalha na Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) Por Flipar

Divulgação/Vigiagro