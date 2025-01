Flipar Riqueza econômica: Os portos mais influentes do mundo Os maiores portos do mundo, predominantemente na Ásia, refletem a importância da região no comércio global. Shangai e Singapura, por exemplo, desempenham papéis cruciais na movimentação de mercadorias e na integração dos mercados internacionais. Conheça, então, quais são os dez maiores portos do mundo e um pouco mais sobre cada um deles. Por Flipar

