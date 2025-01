Flipar Gavião Peixoto e Uiramutã: conheça a melhor e a pior cidade do Brasil em qualidade de vida Em 2024, o Índice de Progresso Social (IPS) do IBGE mostrou as cidades com melhor e pior qualidade de vida entre os 5.570 municípios do Brasil. Por Flipar

Agência IBGE Notícias