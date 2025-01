Flipar Série de zumbis com estrela sul-coreana do K-Pop tem trailer divulgado A nova série sul-coreana “Newtopia” teve o seu trailer divulgado pela Prime Video. A produção tem como protagonistas a atriz e cantora pop Jisoo, componente do girlgroup “Blackpink”, e Park Jung-min (“Profecia do Inferno”). Por Flipar

Divulgação/Prime Video