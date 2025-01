Flipar As melhores azeitonas do mundo: História que remonta ao antigo Mediterrâneo O guia TasteAtlas divulgou recentemente os melhores sabores de azeitonas do mundo. Veja o Top-10 e sobre este delicioso fruto, que remonta às antigas civilizações do Mediterrâneo. Por Flipar

Imagem de Peter H por Pixabay