Flipar Oiapoque a Chuí? Não. Saiba os verdadeiros pontos extremos do Brasil Já ouviu a expressão 'Do Oiapoque ao Chuí'? Ela se refere a pontos extremos do Brasil. Mas é um equívoco. Embora fique perto do extremo norte brasileiro, o Cabo Orange, no rio Oiapoque (Amapá), está situado 84,5 km ao sul do verdadeiro ponto extremo: Monte Caburaí (Roraima). Por Flipar

reprodução brainly.com.br