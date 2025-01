Flipar Viralizou em 2024: Invasão de papagaios causa caos em cidade da Argentina O outono e o inverno sao estacçõs que trazem um caos para Hilario Ascasubi — uma pequena cidade argentina localizada na província de Buenos Aires. Isso se deve à invasão de milhares de papagaios. nos últimos anos. No verão, as aves migram em direção às falésias da Patagônia, no sul, onde ocorre o período de reprodução. Por Flipar

wikimedia commons Shadow Ayush