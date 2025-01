Flipar Protagonista e campeã de reality: a carreira da atriz Vitória Strada, do BBB25 Confirmada no elenco do BBB25, a atriz Vitória Strada está pronta para disputar o prêmio na casa mais vigiada do país. Como a edição será composta por duplas, a artista entrará ao lado do amigo Mateus Pires, formado em Arquitetura. Por Flipar

Divulgação/Globo