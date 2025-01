Flipar Lady Gaga fará show na praia de Copacabana no início de maio Lady Gaga irá se apresentar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, às 21h do dia 3 de maio, de acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim em “O Globo”. O show gratuito, que ainda não foi confirmado oficialmente pelo prefeito Eduardo Paes, será similar ao que Madonna fez em 2024 com a presença de uma multidão na praia carioca. Por Flipar

Reprodução/Instagram