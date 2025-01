Flipar Ranking das forças aéreas no mundo: Brasil no Top20 A Força Aérea Brasileira ficou em 17º lugar entre as mais poderosas do mundo, de acordo com estudo publicado pela “Global Fire Power”, feito para analisar o poderio das forças militares do planeta. E um episódio ocorrido em outubro de 2024 realçou a proteção dada pelos militares da Aeronática ao país. Por Flipar

Sgt. P.Silva / Força Aérea Brasileira