Flipar Confira todos os filmes vencedores do Globo de Ouro/drama no século 21 A 82ª edição do Globo de Ouro ocorreu em 5 de janeiro de 2025. O prêmio é um dos mais importantes do mundo. E consagrou a atriz brasileira Fernanda Torres, que recebeu a estatueta pela atuação em 'Ainda Estou Aqui'. Por Flipar

Reprodução TNT