Flipar Belíssimas igrejas da Itália: patrimônio religioso e artístico do país A Itália tem forte tradição religiosa, com igrejas que conjugam arquitetura e arte de grande beleza. São não apenas locais de oração e reflexão, mas monumentos grandiosos que atraem visitantes do mundo inteiro veja algumas das mais belas igrejas do país. Por Flipar

Gary Ullah wikimedia commons