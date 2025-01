Flipar Lembrança de Millôr Fernandes, autor de frases que são pérolas de ironia fina No dia 16 de agosto de 1923, Milton Viola Fernandes nasceu no bairro do Méier, no subúrbio do Rio de Janeiro. Ele fiicaria conhecido como Millôr Fernandes, personalidade de múltiplos talentos de destaque na cultura e jornalismo brasileiros. Por Flipar

Divulgação