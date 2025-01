Flipar Ficou na memória: Padre que 'voava' com balões caiu no mar e nunca mais apareceu Há 16 anos ocorreu uma das histórias mais surreais já vistas: a do padre dos balões. Uma tragédia que ficou na memória não apenas das pessoas que conviveram com o padre. Mas também do público que acompanhou com perplexidade o noticiário sobre o ocorrido. Por Flipar

reprodução tv globo