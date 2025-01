Flipar Ano Novo Lunar: evento faz China ter a maior migração humana do mundo A China é palco, neste momento, do maior movimento migratório do mundo. No dia 14 de janeiro teve início um deslocamento em massa pelo país asiático que se estenderá por semanas, com milhões de pessoas se dirigindo a suas cidades de origem para comemorar em família o Ano Novo Lunar, que acontece no próximo dia 29. Por Flipar

Reprodução/TV Globo