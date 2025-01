Flipar Charutos: Origem e história do fumo que já foi associado à sofisticação Os charutos, mais do que simples produto de tabaco, costumavam ser considerados uma experiência cultural rica e sofisticada. E ainda são valorizados por muitas pessoas, embora não sejam aceitos em ambientes públicos como antigamente porque fazem mal à saúde (inclusive de quem estiver presente no local). Por Flipar

Youtube/ Insider Português