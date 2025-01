Flipar Câmera de segurança registra queda de meteorito em uma casa no Canadá Imagens da queda de um meteorito foram captadas por uma câmera de segurança de uma casa na cidade de Charlottetown, no Canadá, a cerca de 1,3 milhão de quilômetros de Ottawa, capital do país. De acordo com pesquisadores, foi a primeira vez que houve um registro desse tipo, incluindo a captação do estrondo. Por Flipar

Reprodução