Flipar Fernanda Torres revela 'drama' com troféu do Globo de Ouro em aeroporto Vencedora do Globo de Ouro por “Ainda Estou Aqui”, Fernanda Torres foi ovacionada pelo público durante participação no talk show Jimmy Kimmel, um dos mais famosos da TV americana. Na entrevista, ela contou uma situação curiosa que passou com o troféu da premiação em no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Por Flipar

Reprodução