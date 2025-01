Flipar Christiane Pelajo: ex-Globo, âncora é destaque em novo canal de notícias no Brasil Após 60 dias no ar, o Times Brasil CNBC passou, enfim, a ser transmitido no YouTube em 20/1. O canal de notícias, sediado em São Paulo, é o primeiro a retransmitir conteúdo da americana CNBC na América do Sul. Entre os profissionais da emissora, que estreou no país em 17/11/2024, está a âncora Christiane Pelajo, ex-Globo. Por Flipar

Divulgação/CNBC Times Brasil