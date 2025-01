Flipar Estudo com base científica aponta mulher mais linda do mundo; veja quem é e entenda o critério Um estudo que se baseou na Proporção Áurea da Beauty Phi apontou a mulher mais bela do mundo. E ela é a atriz Anya Taylor-Joy ('Furiosa, Uma Saga Mad Max') . Veja como se chegou a essa conclusão Por Flipar

reprodução/instagram