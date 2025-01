Eslovênia: conheça a terra natal de Melania Trump, primeira-dama dos EUA

Em 2022, a Eslovênia ganhou destaque no Brasil por um fato inusitado. Uma participante do reality show BBB se chamava Eslovênia Marques. O pai da “sister” queria batizá-la de Bósnia-Herzegovina, em homenagem a outra república da antiga Iugoslávia. A mãe não permitiu, e a saída foi registrar a jovem nascida em 1996 com o nome do país vizinho.