Especiarias e ervas que combatem o mau hálito

A hortelã é uma erva aromática amplamente conhecida por seu sabor refrescante e propriedades medicinais. Ela ajuda a combater o mau hálito porque contém mentol, uma substância com efeito refrescante e ação antibacteriana, que reduz a presença de bactérias causadoras do odor desagradável. Você pode mastigar folhas frescas diretamente ou preparar um chá com as folhas.