Flipar Filhote minúsculo de galago chama atenção na África do Sul Na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, um homem se deparou com uma cena incomum: um pequeno animal de coloração rosa estava sozinho, desprotegido, no chão. Aquele minúsculo ser parecia frágil e em apuros, mas o homem sabia que deveria agir rapidamente. Por Flipar

- Reprodução de Rede Social