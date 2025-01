Turma da Mônica homenageia Fernanda Torres com bom humor

A referência à Fernanda não é a primeira que coloca os personagens em situações reais da atualidade. Um outro exemplo disso é o recente desenho de Cascão, que detesta tomar banho, mas que encarou a inundação para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul - fato que comoveu o país. A tirinha do personagem solidário emocionou os fãs.