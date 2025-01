Flipar Santa Catarina lidera produção de moluscos bivalves no Brasil Dados do Ministério da Pesca e Aquicultura, do Governo Federal, mostram que Santa Catarina lidera um importante aspecto da economia do país. Assim, o estado apresentou duas cidades (Palhoça e Penha) nas primeiras colocações, entre as maiores produtoras de moluscos bivalves do Brasil. Por Flipar

Imagem de Anna Ventura por Pixabay