Flipar Líderes na preferência: os carros mais vendidos no Brasil em 2024 A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou recentemente a lista dos 30 veículos mais vendidos do ano passado no Brasil. Na liderança, uma marca que segue forte no imaginário do brasileiro desde 2021. Por Flipar

Divulgação/Fiat