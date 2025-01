Flipar Artistas que têm o EGOT: Saiba por que é raro e o que significa Com o Emmy recebido por Melhor Especial de Variedades, o cantor Elton John passou a ser detentor do EGOT. Ele é um dos produtores do especial 'Elton John: O Show da Despedida' e recebeu a estatueta do prêmio da Televisão. Por Flipar

Reprodução Instagram