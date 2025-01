Papa Francisco diz que Igreja Católica deve adotar domingo fixo para a Páscoa

No calendário litúrgico da Igreja Católica, a Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que sucede o equinócio de primavera no hemisfério norte (ou outono no hemisfério sul). O Equinócio acontece quando o sol incide diretamente sobre a Linha do Equador, fazendo com que dia e noite tenham a mesma duração de 12 horas.