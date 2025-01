Flipar Argentina vai aumentar controle na fronteira com o Brasil, diz governo Milei Patricia Bullrich, ministra da Segurança da Argentina, declarou que o país irá aumentar o controle na fronteira com o Brasil. A medida vem na esteira da decisão do governo Javier Milei de construir um muro com a Bolívia nos mesmos moldes do que Donald Trump pretende erguer na divisa dos Estados Unidos com o México. Por Flipar

Reprodução/Instagram