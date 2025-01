Flipar Cientistas descobrem árvore que foi citada na Bíblia Na década de 1980, uma semente antiga, com mais de mil anos, foi descoberta em escavações arqueológicas em uma caverna localizada no deserto da Judeia, no Oriente Médio. Um grupo de pesquisadores decidiu plantá-la e cultivá-la em 2010. Com o tempo, veio o espanto: a árvore brotou e se desenvolveu. Por Flipar

Sarah Sallon/Divulgação