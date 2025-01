Flipar Empregos com carteira assinada voltam a crescer no Brasil após dois anos de desaceleração A geração de empregos formais no Brasil em 2024 foi 16,5% maior em comparação ao ano anterior. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, 1,69 milhão de empregos com carteira assinada foram criados. Por Flipar

Agência Brasil